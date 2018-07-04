Avrupa Birliği'nden Esed rejiminin Dera'ya saldırılarıyla ilgili "Bu saldırılar uluslararası insancıl hukukunun açık ihlalleridir" açıklaması yapıldı.
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Avrupa Birliği'nden Esed'in Dera saldırılarına tepki
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