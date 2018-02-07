Avrupa Birliği'nden Esed rejmine 'Doğu Guta' çağrısı

AB Komisyonu Sözcülüğünce, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorusu üzerine yapılan yazılı açıklamada, daha önceki açıklamalara atıfta bulunularak, "Suriye'de savaş sona ermedi. İnsani durum kötüleşiyor. Sivillere yönelik saldırılar durdurulmalı. Suriye'deki insani yardım engelleri kaldırılmalı." ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) önderliğindeki Cenevre'de müzakere edilmesi gereken siyasi bir çözüme alternatif bulunmadığı belirtilen açıklamada, Suriye'de barış ve istikrarı sağlamak için güvenilir bir siyasi çözüme ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin, dün de Doğu Guta bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yarısı çocuk yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Doğu Guta, Astana anlaşmalarında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti ancak Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yılın nisan ayından itibaren bölgeye ablukasını yoğunlaştırarak son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Hastalardan birçoğu çocuk veya ileri evre kanserli. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlığa karşı verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

AA