Avrupa Birliği'nden bir ilk!

Starzburg'daki Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "Doğal gaz arz güvenliği" düzenlemesinin elektronik olarak imzalanarak yasalaşmasına ilişkin bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, AP Başkanı Antonio Tajani ve AB Dönem Başkanı Estonya'nın AB Bakan Yardımcısı Matti Maasikas, söz konusu düzenlemeyi dijital olarak imzaladı.

Söz konusu düzenlemeyle AB üyesi ülkelerin doğal gaz krizi yaşamaları durumunda birbirlerine zorunlu olarak yardım edeceklerini belirten Tajani, "Artık doğal gaz, siyasi bir silah ya da tehdit unsuru olarak kullanılamayacak." ifadesini kullandı.

Matti Maasikas da elektronik imza kullanımının çevre dostu olduğunu, zaman ve para tasarrufu sağladığını belirterek, AB'de bir yasal düzenlemenin elektronik olarak ilk defa Estonya dönem başkanlığında imzalanmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

AB yapısı içerisinde yasama faaliyeti, ayrı ayrı görevleri bulunan 3 temel kurum olan AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi iş birliğinde gerçekleşiyor. AB Komisyonu yasama teklifini hazırlıyor. Teklifin yürürlüğe girmesi için Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Kaynak: AA