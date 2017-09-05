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Avrupa Birliği'nden 'Arakan' mesajı

Avrupa Birliği (AB), Arakan'da tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve sivillere karşı şiddet uygulamama çağrısında bulundu.

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Avrupa Birliğinden Arakan mesajı

Avrupa Birliği (AB), Arakan'da tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve sivillere karşı şiddet uygulamama çağrısında bulundu.

AB Komisyonunun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides, yaptığı yazılı açıklamada, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaklaşık 350 bin kişinin mağdur olduğunu ve bölgeye insani yardımın ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Yardım görevlilerinin bölgedeki durumun daha da kötüleşmesini engellemek için işlerini yapmalarına izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Stylianides, AB'nin Arakan'a insani yardım ulaştırılması için yoğun çaba sarf ettiğini ve konunun tüm muhataplarıyla görüşme halinde olduğunu aktardı.

Stylianides, AB'nin, Bangladeş'in Arakanlı sivilleri kabul etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirerek, Arakan'da durum düzelene kadar Bangladeş hükümetinin Arakanlı mültecileri koruma altına alması gerektiğini ifade etti.

"Tüm taraflar gerginliği azaltmalı"

Stylianides, "Tüm taraflara gerginliği azaltma, uluslararası insan hakları hukukuna uyma ve özellikle sivillere karşı şiddet uygulamama çağrısında bulunuyorum. Birçok Arakanlı sivil ciddi zarar gördü ve şiddette maruz kalmamak için Bangladeş'e kaçıyor. Bu kişiler sınır dışı edilmemeli ve tekrar Arakan'a gönderilmemeli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin sözcüsü Catherine Ray, AB Komisyonunda gerçekleşen günlük basın toplantısında, "AB Arakan'daki durumu etnik temizlik olarak değerlendiriyor mu?" sorusuna cevap vermeyerek, AB'nin bölgeye insani yardımların ulaşması için görüşmeler sürdürdüğünü dile getirdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 120 binin üzerinde Arakanlının, Myanmar ordusunun baskı ve zulmünden kaçarak Bangladeş'e sığındığı göz önünde bulundurulduğunda, AB açıklamasında neden "orantısız güç" ifadesine yer verilmediğinin sorulması üzerine de Ray, "Açıklamamız oldukça net. Durum ciddi ve AB de durumu ciddiye alıyor, bu nedenle güçlü bir açıklama yaptık." diye konuştu.

 

Etiketler: Avrupa Birliği, Arakan, myanmar
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