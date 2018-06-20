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Avrupa Birliği'nden ABD'ye vergi misillemesi

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergileri uygulamaya başlamasına karşı ticari misillemenin 22 Haziran Cuma günü başlatılması kararı aldı.

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Avrupa Birliğinden ABDye vergi misillemesi

AB Komisyonu haftalık toplantısında, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler ele alındı.

Konuyla ilgili açıklamada, AB Komisyonu üyelerinin ilave gümrük vergisi uygulanması planlanan ABD ürünleri listesine onay verdiği ve karşı tedbirlerin 22 Haziran Cuma günü yürürlüğe sokulması kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu dengeleyici gümrük vergilerinin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarıyla tamamen uyumlu olduğu, AB'nin ilk aşamada ABD ürünlerine 2,8 milyar euro'luk bir ilave gümrük vergisi getireceği, 3,6 milyar euro'luk diğer kısım hakkında ise kararın ileride alınacağı ifade edildi.

Neler oldu?

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı. 

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün bulunan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: vergi misillemesi, dünya ticaret örgütü, Avrupa Birliği, abd, ticaret
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