Avrupa Birliği'nden ABD'ye misilleme hazırlığı

ABD yönetimi, Avrupa Birliği (AB), Kanada ve Meksika'nın geçici muafiyet süresini 1 Haziran'da bitirdi. Kararın ardından muafiyeti kaldırılan ülkelerden ABD'ye sert cevaplar geldi.

Kanada ve Meksika ile iş birliği mesajı

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmeier, AB'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma vergi uygulama kararına vereceği kesin yanıtın, Trump'ı bu konuyu yeniden düşünmeye sevk edeceği umudunda olduğunu söyledi.

Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada Altmeier, AB'nin, yeni gümrük vergilerine muhatap olan Meksika ve Kanada ile de ticaret konusunda birlikte çalışmasının mümkün olabileceğini belirtti.

Avrupa Birliği üyeleri harekete geçiyor

AB üyeleri, Washington gümrük vergileri muafiyetlerini sona erdirirse Avrupa Komisyonu'nun 2.8 milyar euro (3.4 milyar dolar) değerinde ABD ihracatına vergi yükümlülüğü getirme planına büyük destek verdiler.

Ayrıca üyeler, Harley Davidson motosikletleri ve viskiye gümrük vergileri getirerek Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin siyasi tabanlarına yönelik tedbirler alma tehdidinde bulundu.

AB'nin, Amerikan gümrük vergilerine hedef olabilecek ihraç mallarının potansiyel değeri 6.4 milyar euro.

Kanada ve Meksika'dan misilleme tedbirler

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, ABD'nin gümrük vergilerine karşılık olarak Amerikan çelik ve alüminyum ürünlerine 1 Temmuz'dan itibaren sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 tarife uygulanacağını açıkladı.

Meksika Hükümeti'nden yapılan yazılı açıklamada da ABD'den ithal edilen elma, üzüm, yabanmersini, domuz eti gibi çeşitli gıda ürünlerine ve bazı çelik ürünlerine ek gümrük vergileri getirileceği bildirildi.

Açıklamada, Washington'un uygulayacağı tarifelerle eş değerde olacak gümrük vergilerinin, çelik ve alüminyuma yönelik vergiler iptal edilmediği müddetçe yürürlükte kalacağı da vurgulandı.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, AB, Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber, Reuters