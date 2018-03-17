Avrupa Birliği'nden ABD'ye misilleme

Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı "misilleme" listesinde birçok ürün yer aldı.

10 sayfalık liste

Toplam 10 sayfalık listede AB'nin ABD'ye yanıt olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürüne yer verildi.

Trump'ın vergi kararı

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini açıklaması üzerine AB, ABD'nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alacağını duyurmuştu.

"Gerçek dostlara büyük esneklik"

ABD'ye ticaret ve askeri alanlarda adil davranan "gerçek dostlara" büyük esneklik gösterileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ve Meksika'nın devam eden Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) müzakereleri nedeniyle şimdilik söz konusu vergilerden muaf tutulacağını da sözlerine eklemişti.

ABD tarafından muaf tutulacak ülkeler arasına Avustralya da eklenmişti. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmıştı.

Görüşme gelecek hafta

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, gelecek hafta gümrük vergileri ve diğer ticaret konularını görüşmek üzere buluşacak.

Kaynak: AA