Avrupa Birliği yaz saati için anket başlattı

Türkiye'de yıl boyunca sürdürülen yaz saati uygulamasıyla ilgili Avrupa'daki tartışmalar da sürüyor. AB'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu, Avrupalıların yaz saati uygulamasına dair görüşlerini öğrenmek için bir araştırma başlattı.

Ankete katılanlara, gün ışığından daha fazla yararlanılmasını amaçlayan ancak sıkça tartışılan yaz saati uygulamasının sürdürülmesinden mi yoksa terk edilmesinden mi yana oldukları soruluyor.

Ankette katılımcılara beş soru yöneltiliyor. Bu sorularla, mevcut uygulamaya yönelik değerlendirmelerin yanı sıra saatlerin kalıcı olarak ileri ya da geri kalmasını tercih edip etmeyecekleri de öğrenilmeye çalışılıyor.

Avrupa Komisyonu'nun anketi 16 Ağustos'a kadar sürecek.

Avrupa Komisyonu, anketin Avrupa Parlamentosu (AP), AB vatandaşları ile bazı üye devletlerden gelen talep üzerine başlatıldığını açıkladı. AP'de Şubat ayında alınan kararda, Avrupa Komisyonu'ndan konuya dair ayrıntılı bir değerlendirme yapması istenmişti.

AB yasasına göre, üye ülkelerde saatler her mart ayının son pazar günü bir saat ileri alınıyor. Saatler ekim ayının son pazar günü ise bir saat geriye çekiliyor.

Almanlar son verilmesini istiyor

Almanya'da geçen Mart sigorta şirketi DAK tarafından yaptırılan bir araştırma, vatandaşların yüzde 73'ünün yaz saati uygulamasına son verilmesinden yana görüş bildirdiğini ortaya koymuştu.

Yaz saatinin ortaya çıkışı

1856-1915 yılları arasında yaşayan İngiliz müteahhit William Willett, yaz saati uygulamasının öncülerinden.

Uygulamanın fikir babaları, Yeni Zelandalı böcek bilimci George Hunter ve İngiliz müteahhit William Willett olarak biliniyor.

Avrupa'da Almanya dahil birçok ülke, Birinci Dünya Savaşı sırasında kömür kullanımından tasarruf etmek için yaz saati uygulamasına geçmişti. Dünyanın Kuzey Amerika ve Avrupa hariç büyük bölümünde bu uygulamaya başvurulmuyor. Türkiye'de ise 2016'dan beri yıl boyunca yaz saati uygulaması sürdürülüyor.

Kaynak: Deutsche Welle