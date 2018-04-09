Avrupa Birliği, yaklaşık 1 milyon kişiye vatandaşlık verdi

En fazla vatandaşlık verilen ülke Fas'ı, 67 bin 500 kişiyle Arnavutluk, 41 bin 700 kişiyle Hindistan ve 32 bin 900 kişiyle Pakistan takip ediyor.

Faslıların yüzde 89'u İspanya, İtalya ve Fransa'dan vatandaşlık aldı. Arnavutların yüzde 97'si İtalya ve Yunanistan'dan; Hintlilerin yüzde 60'ı ve Pakistanlıların da yüzde 50'sinin İngiltere'den vatandaşlık aldığı açıklandı.

Türkler en fazla Almanya'dan vatandaşlık aldı

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, Türkiye'den 32 bin 800 kişiye vatandaşlık hakkı verildi. Bu kişilerin yüzde 50'sinden fazlası Almanya'dan vatandaşlık aldı. Yüzde 17.5 Fransa'dan ve yüzde 8.5 ise Hollanda'dan vatandaşlık aldı.

Brexit, İngiltere'nin sayısını artırdı

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmak için müzakereler yürüten İngiltere'den başka bir üye ülkeye vatandaşlık başvurusu yapan kişi sayısı 2015'te yaklaşık 2 bin 500 iken, bu sayı 2016'da 6 bin 555'e yükseldi.

Kaynak: TRT Haber