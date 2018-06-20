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Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 5'i evden çalışıyor

Avrupa İstatistik Ofisi'nin 2017 verilerine göre, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 5'i iş yerine gitmek yerine evinde çalıştı.

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Avrupa Birliği vatandaşlarının yüzde 5i evden çalışıyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 2017 yılında Avrupa Birliği'nde (AB) işe gitmeden evden çalışanların oranını çıkardı. Verilere göre AB vatandaşlarının yüzde 5'i geçtiğimiz yıl işlerini evinden yürüttü.

Söz konusu dönemde, AB üyesi 28 ülke arasında evinde çalışanların oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda olarak kayıtlara geçti. Hollanda'da vatandaşların yüzde 13,7'si işlerini evinden sürdürdü. Hollanda'yı yüzde 12,7 ile Lüksemburg, yüzde 12,3 ile Finlandiya ve yüzde 9,5 ile Avusturya izledi.

Söz konusu oranın en düşük olduğu ülke ise Bulgaristan olarak belirlendi. Bulgaristan'da vatandaşların sadece yüzde 0,3'ü evinden çalıştı. Bulgaristan'ı yüzde 0,4 ile Romanya, yüzde 1,2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) takip etti.

AB'nin en büyük ekonomisine sahip Almanya'da vatandaşların yüzde 4,8'i, Fransa'da yüzde 6,8'i, İngiltere'de yüzde 4'ü, İtalya'da yüzde 3,5'i ve İspanya'da yüzde 4,3'ü evinden çalıştı.

AB ülkelerinde evden çalışma oranı kadınlarda ortalama yüzde 5,3 olurken, erkeklerde yüzde 4,7.

Kaynak: AA

Etiketler: Lüksemburg, , Hollanda, Finlandiya, evden çalışma, Bulgaristan, avusturya, Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği, almanya
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