Avrupa Birliği, uzaya yatırımı artırıyor

Teklifte yer alan detaylara göre, AB'nin küresel uydu konumlama programları olan Galileo ve Egnos için 9,7 milyar euro, yeryüzü gözlem verilerini sağlayan sistemi Kopernik Dünya Gözlem Projesi için 5,8 milyar euro kaynak sağlanacak.

Ayrıca, dünya yörüngesindeki objelerin hareketlerini inceleyen ve uydularla güvenli iletişim sağlayan programlara 500 milyon euro'luk bir mali kaynak aktarılacak.

AB verilerine göre, uzay endüstrisi Avrupa'da yaklaşık 231 bin kişiye iş imkanı sağlıyor. Söz konusu sektörün 50 milyar euro'nun üzerinde katma değer ürettiği öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun 2021-2027 dönemi bütçesine yönelik Çok Yıllı Mali Çerçeve'sinde gelirler 1 trilyon 135 milyar euro, harcamalar ise 1 trilyon 105 milyar euro olarak belirlenmişti.

Bütçenin kabulü tüm üyelerin onayına bağlı

Uzun vadeli AB bütçesi kararı, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliğiyle belirlenecek.

AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine dair ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirleyen Çok Yıllı Mali Çerçeve, bütçe disiplini ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda ve etkin şekilde dağılımını sağlamayı amaçlıyor.

Yaklaşık 1 trilyon euro'luk AB'nin mevcut mali çerçevesi, 2014-2020 dönemini kapsıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri, büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor. AB bütçesinin denetimini ise, merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.

Kaynak: AA