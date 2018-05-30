Avrupa Birliği, sosyal programlara "güçlü" destek verecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa Sosyal Fonu için 2021-2027 bütçesinde ayrılan payın 101,2 milyar euroya çıkarılmasını öngören teklifini açıkladı.

Kaynakla, Avrupa Sosyal Fonu, üye ülkelerde gençlerin ve işsizlerin istihdamını kolaylaştıracak, topluluk içerisinde coğrafi ve mesleki hareketlilikleri artıracak, endüstriyel ve üretim sistemlerindeki değişimlere uyum sağlayacak, mesleki ve meslek içi eğitim aracılığıyla adaptasyon süreçlerini kolaylaştıracak çeşitli programları destekleyecek.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek. Devamında da AB üyesi ülkelerin gerekli düzenlemeleri uygulamaları gerekecek.

Üye ülkeler tarafından ortak olarak belirlenen siyasi ve ekonomik hedefleri gerçekleştirmek üzere kullanılan bütçenin önemli bir bölümü, üye ülkeler arasında ekonomik ve siyasi bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB bütçesinde gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından sağlanan kaynaklardan meydana geliyor. Bütçenin harcamalar kısmı, tarım, ekonomik ve yapısal fonlar, araştırma, eğitim, dış ilişkiler, genişleme ve idari giderlerden oluşuyor.

AB bütçesinin denetimini ise Lüksemburg merkezli Avrupa Sayıştayı gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA