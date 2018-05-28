Avrupa Birliği plastik ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor

AB Komisyonu çevre kirliliğiyle mücadele için bazı plastik ürünlerin yasaklanmasını öngören taslağı bugün açıklıyor. Almanya merkezli Funke Medya'nın haberine göre komisyon; plastik tabak, çatal, bıçak, pipet, kulak çöpü, tutacak gibi tek kullanımlık ürünlerin AB üyesi ülkelerde yasaklanmasını önerecek.

Ambalaj üreticilerini masrafa dahil etme önerisi

AB Komisyonu, tek kullanımlık plastik ürünlerden özellikle kolaylıkla alternatifi bulunabilecek olanları yasaklamak istiyor. Genellikle büfelerde kullanılan tek kullanımlık plastik yemek ambalajı üreticilerinin, denizlerdeki çöplerin temizlenmesi sürecinin masrafına ve çevre için bilgilendirme kampanyalarının finanse edilmesi sürecine dahil edilmesi de öneriler arasında. Bunun yanı sıra plastik poşet, sağlık sektöründe kullanılan bazı ürünler ve sigara filtresi üreticilerinin de bu mali sürece dahil edilmesi isteniyor.

AB temsilcisi plastik çöpe vergi öneriyor

AB Komisyonu'nun bütçeden sorumlu üyesi Günther Oettinger, ayrıca plastik çöpe vergi getirilmesini talep ediyor. Oettinger, "Önerimiz AB üyesi her ülkenin kullanılmayan plastik atıkların kilogramı başına AB bütçesine belirli bir miktar ödemesi" dedi. Bunun için önerilen ise, kilo başına 80 cent.

AB Komisyonu, bu yılın başında plastik çöp stratejini açıklamış ve 2030 yılından itibaren AB pazarındaki bütün plastik ambalajların yeniden dönüştürülebilir olması ve tek kullanımlık plastik kullanımının azaltılması gerektiğine işaret etmişti.

Komisyon bunun yanı sıra, dünya genelinde denizlere giden çöplerin yüzde 85'inin plastik olduğunu, bu çöplerin ekolojik sisteme zarar verdiğini ve biyolojik olarak yeniden işletmeye uygun olmadığını da vurgulamıştı. AB Komisyonu'nun hedefi, 2025 yılında AB içinde 10 milyon ton plastik çöpün dönüştürülebilmesi. Halihazırda bu rakam yılda 2, 3 milyon tonla sınırlı.

Kaynak: Deutsche Welle