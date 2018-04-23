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Avrupa Birliği, muhbirleri koruma altına alacak

Avrupa Birliği (AB), birçok skandalı açığa çıkaran "muhbirleri" koruma altına alacak değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

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Avrupa Birliği, muhbirleri koruma altına alacak

Yaklaşık 100 milyon aracın nitrojen oksit gazları salınımının düşük beyan edilmesi (Dieselgate skandalı) ve "Panama belgeleri" dünyanın gündemine oturan skandallar arasında. 

Son olarak da bu skandallara Cambridge Analytica şirketinin milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması buna eklendi. 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na göre "muhbirler" bu skandalların ortaya çıkmasında önemli rol oynadı.

Komisyonun bugün açıkladığı ve "muhbirler için yüksek düzeyli korumayı" öngören teklif, kurum veya şirketlerindeki yolsuzluklara ilişkin bilgi sızdıranlara yönelik güvenli kanallar oluşturulmasını sağlayacak.

Teklifin yasalaşmasıyla muhbirlerin görevden alınmasının ya da muhbir aleyhinde yıldırıcı faaliyetlerde bulunulmasının da önüne geçilecek.

"Muhbirler olmasa skandallar açığa çıkmazdı"

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans tasarıyı şöyle değerlendirdi: 

"Yakın geçmişteki birçok skandal, içerdekiler bilgi sızdırma cesaretini göstermeseydi açığa çıkarılamazdı. Ancak bu muhbirler aynı zamanda büyük risk altında kaldı. Eğer muhbirleri korursak rüşvet, yolsuzluk, vergi kaçırma gibi faaliyetleri daha iyi denetleyebiliriz. Doğru yapan cezalandırılmamalı."

Timmermans ayrıca araştırmacı gazetecilerin kaynaklarının da bu teklif ile koruma altına alınacağını söyledi.

Teklifin yasalaşması için AB Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında üçlü görüşme yapılacak.

Tarafların bir metin üzerinde uzlaşması halinde tüm kurumların onayının ardından teklif yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Etiketler: panama belgeleri, muhbir, facebook, Avrupa Birliği, AB
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