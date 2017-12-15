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Avrupa Birliği liderlerinden "Kudüs" kararı

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Kudüs konusuyla ilgili açıklama yapıldı.

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Avrupa Birliği liderlerinden &quot;Kudüs&quot; kararı

28 üyeli Avrupa Birliği'nin devlet ve hükümet başkanları, Brexit, sığınmacılar, Kudüs, Rusya, savunma, sosyal ve ekonomik konuları görüşmek üzere Brüksel'de AB Konseyi binasında toplandı.

Zirve devam ederken AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, sosyal medya hesabından İsrail-Filistin sorunu ve Kudüs'le ilgili açıklamada bulundu.

Tusk açıklamasında, "AB liderleri iki devletli çözüme olan güçlü bağlılığı ve bu bağlamda AB'nin Kudüs'e ilişkin pozisyonunun değişmeyeceğini teyit etti." dedi.

AB, Kudüs'ün 1967 sınırlarında iki devletin de başkenti olmasını destekliyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine tek taraflı adımlardan kaçınılmasını ve Kudüs'ün statüsünün müzakereler neticesinde belirlenmesini istiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Avrupa Birliği, brüksel
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