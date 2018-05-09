  • 09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Avrupa Birliği, İran'a yaptırımların askıda kalmasını sağlayacak

Avrupa Birliği, İran'a yaptırımların askıda kalmasını sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), İran'la nükleer anlaşmaya bağlı kalacağını ve yaptırımların askıda kalmasını sağlayacağını açıkladı.

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Avrupa Birliği, İrana yaptırımların askıda kalmasını sağlayacak

AB'ye üye 28 ülkenin yaptığı ortak açıklamada, "İran nükleer anlaşma taahhütlerine bağlı kaldığı sürece, AB, İran ile nükleer anlaşmanın tümüyle ve etkin olarak uygulanmasına bağlı kalmaya devam edecek. Nükleer ile ilgili yaptırımların kaldırılması anlaşmanın hayati bir parçası... AB, bunun askıda kalmaya devam etmesinin sağlanması taahhüdünü vurguluyor" denildi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'tan birlik mesajı

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB'nin birlik içinde hareket edeceğini belirten şu mesajını sosyal medya üzerinden yayınlamıştı:

"ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşması ve ticarete ilişkin politikalarına karşı AB birlik içinde hareket edecek."

AB liderlerinin 17 Mayıs'ta Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da bir araya geleceğini hatırlatan Tusk, İran nükleer anlaşması ve ticaret konularının zirvede gündeme geleceği bilgisini paylaşmıştı.

 

Nükleer anlaşmadan çekilme kararı

ABD Başkanı Donald Trump dün, ülkesinin İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini ve İran'a yaptırımlar uygulanacağını açıklamıştı. İran ve anlaşmanın diğer bir tarafı olan Avrupa ülkeleri ise anlaşmayı sürdüreceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, iran, Avrupa Birliği
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