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Avrupa Birliği göçmen sorununa çözüm bulamadı

Avrupa Birliği (AB), göç konusunda ortak bir çözüme ulaşamadı. Almanya Başbakanı Angela Merkel, birliği tehdit eden sorun için her ülkeyle ayrı ayrı ikili anlaşma yoluna gidecek.

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Avrupa Birliği göçmen sorununa çözüm bulamadı

AB üyesi 16 ülkenin liderleri, Avrupa Birliği zirvesi öncesinde bir uzlaşıya varmak amacıyla acil durum görüşmeleri için geçtiğimiz Pazar günü Brüksel'de bir araya geldi. Ancak yapılan görüşmelerde ortak bir çözüme yönelik anlaşma sağlanamadı. 

Paradan daha fazlası teklif edilmedi

Görüşmeye katılan liderler mülteci ve göçmenlerin kıtaya doğru yola çıkmasını önlemek için sınır güvenliğini artırma ve yabancı ülkelere daha fazla para vermekte anlaştı. Ancak Avrupa Birliği sınırlarına girip sığınma isteyenlerin nasıl paylaştırılacağı konusunda anlaşmaya varılamıyor.

Çoğu Almanya'ya gitmek istiyor

Avrupa'ya adım atabilen mülteci ve göçmenlerin çoğu Almanya'ya ulaşmaya çalışıyor. Merkel göçmen sayılarını düşük tutmak isterken, daha sert adımlar isteyen koalisyon ortağının ikna olmaması halinde hükümet de zora girebilir.

Merkel konuyla ilgili açıklamasında, "İkili ve üçlü anlaşmalar olacak. Birbirimize nasıl yardım edebiliriz, her zaman 28 üyeyi beklemiyoruz" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Merkel'i destekleyerek çözümün Avrupa'dan olması gerektiğini söyledi ancak ülkelerin hepsinin ortak hareket etmek zorunda olmadığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, bu yıl sadece 41 bin kişi deniz yoluyla Avrupa'ya gitti. Ancak kamuoyu yoklamaları göçün, AB'nin 500 milyon vatandaşının en önemli endişesi olduğunu gösteriyor.

İtalya hükümeti memnun değil

İtalya uzun süredir ülkeye ayak basan göçmenlerle baş etmekte zorlanıyor. Yeni popülist hükümet ise, daha fazla sayıda göçmenle ilgilenmesi tavsiyelerini reddediyor.

Roma, AB'ye göçmenlerin tek giriş noktası olmayacağını ifade ederek denizde kurtarılan göçmenleri geri göndermeye başladı. Kaynaklar, önümüzdeki günlerde Malta'nın bazı göçmenleri kabul edebileceğini söyledi.

Brüksel'den "son derece tatmin olmuş" şekilde ayrıldığını ifade eden İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, mülteci ve göçmenlerden AB'ye giriş yaptıkları ilk ülkenin sorumlu olması şeklindeki düzenlemenin iptalini istiyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: göçmen, göç, fransa, Avrupa Birliği, Angela Merkel
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