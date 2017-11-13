Avrupa Birliği FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkarttı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Basın Sözcüsü Virginie Battu yaptığı açıklamada, Kolombiya'da barış anlaşmasının imzalanmasıyla şiddet eylemlerine son veren Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) terör örgütleri listesinden çıkartıldığını bildirdi.

FARC, 2002 yılından beri AB terör örgütleri listesinde yer alıyordu. AB, 2016 Eylül ayında FARC'ı terör örgütleri listesinden geçici olarak çıkartmıştı.

Barış anlaşması süreci ve sonrasında yaşananlar

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda, 24 Kasım 2016 tarihinde imzalamıştı.

Bu süreçte FARC'ın silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart'ta geçilmişti. FARC, 17 Mart'ta 140 silahını Birleşmiş Milletler (BM) Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı. BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kurum, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu. Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların bir süre geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bogota'nın dışındaki BM tesislerine getirilen ve daha sonra ABD, Küba ve Kolombiya'da anıt haline getirilecek silahların imhası Santos'un da katıldığı törenle tamamlanmıştı.

260 bine yakın kişi hayatını kaybetti

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da 1964'ten beri süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.

Kolombiya

Kolombiya, silahlı grupların güvenlik güçleriyle mücadeleleri ve uyuşturucu çeteleriyle gündeme gelse de Güney Amerika’nın siyasi ve ekonomik olarak en önemli ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Son dönemde yarım yüzyıldan uzun süre çatışmaya girilen Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yaptığı barış anlaşmasıyla gündeme gelen Kolombiya, güvenlik sorunları, Venezuelalı mülteciler, gelir dağılımındaki büyük uçurum, yolsuzluk davaları, paramiliter sağcı gruplar gibi sorunlarla karşı karşıya.

Kolombiya’da FARC ile barışın ardından diğer örgütlerin sahneye çıkması ihtimali de Kolombiyalıların gündemini oluşturuyor.

Künye

Nüfus: 48,6 milyon

Etnik yapı: Yüzde 85 Mestizolar-Beyazlar, yüzde 10 siyahlar, yüzde 5 yerliler

Dil: Ülkenin yüzde 99’u resmi dil İspanyolcayı konuşuyor. 65 yerli dilinin olduğu Kolombiya’da San Andres adasının bir bölümünde ise İngilizce konuşuluyor.

Din: Yüzde 92 Hristiyan, yüzde 2 inançsız, yerlilerin bir kısmı hala kendi inanışlarını devam ettiriyor.

Para Birimi: Peso

Genel Durum

Nüfusu 48 milyonu aşan, 1 milyon 141 bin kilometrekarelik yüzölçüme sahip Kolombiya, kıtada iç çatışma yaşayan tek ülke olarak gösteriliyordu ancak FARC ile yaptığı barış anlaşması ile hükümet ülkedeki en büyük silahlı çatışmayı durdurmayı başardı. Başta ELN olmak üzere silahlı uyuşturucu çeteleri ve paramiliter gruplarla mücadele ise devam ediyor. FARC ile başarılı çözüm sürecine imza atan Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, 2016 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü.

Yarım yüzyıldan uzun süren çatışmaların yaklaşık 8 milyon insanı yerinden ettiği Kolombiya, bugün de Venezuelalı mülteciler sorunuyla uğraşıyor.

Kolombiya ile Venezuela’nın 1819-1830 yılları arasında “Gran Colombia”nın parçası olmaları ile son dönemde Kolombiya’nın Venezuela muhalefetini desteklemesiyle iki ülke “düşman kardeş” olarak niteleniyor.

Kolombiya, inişli çıkışlı ilişkisi bulunan güney komşusu Ekvador’da ELN ile barış görüşmelerini yürütüyor. Kolombiya, Şili ve Meksika’nın bulunduğu Pasifik İttifakı’nda birlikte yer aldığı güney komşusu Peru ile de ortak bir ekonomik bölge oluşturmak için mesai harcıyor.

Kolombiya, iç çatışmalara sebep olan toprakların kullanımı konusundaki adaletsizliği gidermeye uğraşırken Kolombiyalı köylülerini koka ekiminden vazgeçirmeye çalışıyor.

Ekonomi

Kişi başına düşen milli gelirin 6 bin dolar olduğu Kolombiya, petrol, doğalgaz ve kömür gibi doğal kaynaklarını ihraç ediyor.

Yılda yaklaşık 35 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kolombiya’nın ithalatı 52 milyar dolar seviyesinde. Kolombiya’nın ihraç ettiği ürünlerin başında kahve geliyor, ülkede işsizlik oranı yüzde 12’ye kadar çıkıyor.

Siyasi Durum

Anayasasında “üniter ve bağımsız“ olarak tanımlanan Kolombiya, 32 yerel yönetim bölgesine ayrılmış durumda.

Yasama organı, Kolombiya Kongresi çatısı altında Senato ve Temsilciler Meclisi’nden oluşuyor ve Kongre seçimleri 4 yılda bir yenileniyor.

Ülkede yürütmenin başında bulunan Devlet Başkanı 4 yıllığına seçiliyor. Kolombiya’da Kongre seçimi Mart 2018’de, devlet başkanı seçimi de Mayıs 2018’de yapılacak.