Avrupa Birliği, Facebook ile skandalı görüşecek

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Komisyon'un Adaletten Sorumlu Üyesi Vera Jourova'nın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'la irtibat halinde olduğu ve şirketle üst düzey görüşmelerin yapılmasının planlandığı belirtildi.

Açıklamada, "AB Komisyonu için Facebook kullanıcılarının verilerine izinsiz ulaşılması ve paylaşılması kabul edilemez" denildi.

AB'nin, konuyla ilgili açıklanan soruşturmaları yakından takip edeceği de vurgulandı.

87 milyon kullanıcının bilgisi paylaşılmış olabilir

Facebook'un Teknolojiden Sorumlu Başkanı Mike Schroepfer, kamuoyuna tahmini 50 milyon olarak açıklanan rakamın 87 milyon kadar olabileceğini duyurmuştu.

ABD'deki son başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın ekibiyle çalışan Cambridge Analytica şirketinin, milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini usulsüz kullandığının ortaya çıkması, sosyal medya platformuna eleştirileri artırmıştı.

Veri skandalıyla boğuşan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, verilerin usulsüz kullanılmasıyla ilgili özür dilemişti. Zuckerberg, konuyla ilgili 11 Nisan'da ABD Temsilciler Meclisi Ticaret Komisyonu'nda ifade verecek.

Kaynak: AA