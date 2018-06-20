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Avrupa Birliği enerji verimliliği hedefini belirledi

Avrupa Birliği (AB), 2030 yılı enerji verimliliği hedefinin yüzde 32,5 olmasında anlaştı.

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Avrupa Birliği enerji verimliliği hedefini belirledi

AB Komisyonu, enerji verimliliği hedeflerinin güncellenmesi konusunda AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu arasında yapılan görüşmelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB'nin 2030 yılı enerji verimlilik hedefi yüzde 32,5 olacak.

Üye ülkeler, enerji verimliliği alanında özel yatırımlar yapılmasını ve yeni oyuncuların sektöre girmesini destekleyecek.

Yasalaşması için onay gerekiyor

AB ülkeleri, ısınma ve soğutma maliyetleri, sıcak su tüketim miktarları gibi verileri ve ülkenin konuyla ilgili yasal mevzuatını şeffaf biçimde paylaşacak.

Uzlaşının yasalaşması için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun resmi onayı gerekiyor.

AB Komisyonu 2016 yılında hazırladığı düzenleme teklifinde enerji verimliliği hedefinin 2030 yılında yüzde 30 olmasını talep etmişti. AB Konseyi bu oranın yüzde 32, Avrupa Parlamentosu ise yüzde 33 olmasını istemişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: enerji verimliği, Avrupa Birliği
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