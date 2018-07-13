Avrupa Birliği ekonomik büyüme tahminini düşürdü

Euro bölgesi ekonomisindeki yavaşlama, grubun büyük ekonomilerinin hepsini etkileyecek ancak İtalya'nın daha büyük darbe alacağı düşünülüyor. İtalya, 28 AB ülkesi arasında İngiltere ile birlikte en düşük büyüme oranında kalacak.

Avrupa Komisyonu'nun bugün açıkladığı tahmine göre 19 üyeli euro bölgesinde ekonomi bu yıl yüzde 1,9 büyüyecek. Bu, Komisyon'un Mayıs ayında açıkladığı tahminlerinde yer verdiği yüzde 2,5 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'dan (GSYH) daha düşük.

Gelecek yıl ise euro bölgesinin büyümesi daha da yavaşlayarak, önceki tahminlerde olduğu gibi, yüzde 2'ye inecek.

Ticaret krizi sebep gösterildi

Avrupa Komsiyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın Mayıs'tan bu yana aşağı yönlü revizyonu AB ile büyüyen ticaret gerilimi gibi olumsuz dış etkenlerin güveni zedeleyebileceğini ve acısını ekonomik büyümeden çıkarabileceğini gösteriyor" dedi.

Komisyon'un ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici de, ticaret anlaşmazlıklarının Avrupa ekonomisi ve küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin, eğer bu gerilim daha da büyürse, çok daha ağır olacağını söyledi.

Moscovici, "Ticaret savaşlarında kazanan olmaz, sadece zayiat olur" dedi.

Komisyon açıklamasında yükselen petrol fiyatlarının da ekonominin yavaşlamasına katkı yaptığı ve euro bölgesi enflasyonunun bu yıl ve gelecek yıl yüzde 1,7'ye çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bu beklenti daha öne 2018 için yüzde 1,5, 2019 için yüzde 1,6'ydı.

Kaynak: Reuters