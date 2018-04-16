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Buradasınız : » » Avrupa Birliği dışişleri bakanlarından ortak Suriye açıklaması

Avrupa Birliği dışişleri bakanlarından ortak Suriye açıklaması

ABD'nin Cumartesi günü İngiltere ve Fransa eşliğinde Suriye'ye yaptığı füze saldırısının ardından bugün toplanan bakanlar, Esed rejimine uygulanacak yaptırımları görüştü.

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Avrupa Birliği dışişleri bakanlarından ortak Suriye açıklaması

Görüşmelerden sonra yapılan ortak açıklamada, 28 ülkenin dışişleri bakanları, "Avrupa Birliği (AB), Suriye'deki baskılar devam ettiği sürece, bu ülkeye karşı yeni kısıtlayıcı önlemler getirmeyi düşünmektedir" dedi.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki kimyasal silahlara yönelik hava saldırısını onayladıklarını belirten bakanlar, Suriye'ye yaptırımların genişletilmesine karar verdi.

Beşşar Esed'e getirilecek yeni yaptırımlar kapsamında, 2011'den beri yürürlükte olan silah ambargosundan Suriye merkez bankasına dair yasaklara, seyahat kısıtlamalarından Suriyeli bürokratlar, askerler, iş adamları ve bilim insanları gibi kimyasal silah geliştirilmesinde "parmağı olan" kişilerin mal varlıklarının dondurulmasına kadar değişen kısıtlamalar genişletilecek.

AB diplomatları, Rus askeri yetkililerinin de hedef alınması için ise, herhangi bir görüşme yapılmadığını söyledi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: yaptırım, suriye, rusya, Esed, Bakanlar, Avrupa Birliği
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