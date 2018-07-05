Avrupa Birliği çelik ithalatını sınırlayacak

Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, "Bu öneriler ticaretin başka yöne kaymasının olumsuz etkilerini önlemek ancak aynı zamanda AB piyasasında geleneksel arz ve etkili rekabeti sürdürmek amacıyla kabul edildi" dedi.

Konuya yakın AB kaynaklarının verdiği bilgiye göre, bu kota son yıllardaki ithalat esasına göre belirlenecek ve kotayı aşan ithalattan yüzde 25 ek gümrük vergisi alınacak.

Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Türkiye ve Ukrayna, AB'ye çelik ihraç eden başlıca ülkeler.

Avrupa Komisyonu, ABD'den ithal çelik ve alüminyumdan gümrük vergisi almaya başladıktan sonra AB'ye ithalatın patlama yapacağını öngörerek çelik ürünlerine kota getirilmesi ve gümrük vergisi alınmasını önermişti.

ABD ve AB arasındaki ticaret savaşı

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük tarifesi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika, AB, Avustralya, Arjantin, Brezilya ve Güney Kore'ye 1 Haziran'a kadar geçici muafiyet tanımıştı. AB, ABD'nin gümrük vergilerinden muaf tutulma çağrısı yapmış ancak müzakerelerden bir uzlaşı çıkmamıştı.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Aralarında mısır, barbunya, pirinç, mısır gevreği, fıstık ezmesi, yaban mersini, portakal suyu, viski, puro, sigara, tütün, ruj, kot pantolon, nevresim, ayakkabı, lavabo, merdiven, vantilatör, motosiklet, yat, tekne, tüp ve çelik gibi yüzlerce farklı ürün olan listeyle AB, ABD'yi kararından vazgeçirmeye çalışmıştı. Ancak ABD geri adım atmamıştı.

Bazı ülkeler muaf

Washington, ilave gümrük vergilerinden bazı ülke ve ürünlerin istisna tutulabileceğini açıklamıştı.

30 Nisan 2018'de Arjantin, Avustralya, Brezilya ve Güney Kore'ye daimi muafiyet sağlanmıştı.

Kaynak: Reuters