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Avrupa Birliği Almanya'daki uzlaşmadan memnun

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın göç anlaşmasıyla ilgili uzlaşmayla aldığı kararın AB yasalarına uygun olduğunu söyledi.

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Avrupa Birliği Almanyadaki uzlaşmadan memnun

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın iktidar koalisyonunda bulunan tarafların göç anlaşması ile ilgili aldığı kararı yorumladı.

Juncker, anlaşmanın Avrupa Birliği (AB) yasalarına uygun olduğu belirtti.

Juncker, Avrupa Parlamentosu'nun oturum aralarında yaptığı açıklamada, "Bunu ayrıntılı olarak incelemedim ama ilk bakışta hukuki hizmetlere bakmalarını istedim. Karar yasaya uygun görünüyor" dedi.

Neler yaşandı?

Almanya'da hükümette krize neden olan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) arasındaki sığınmacı politikalarına dair görüş ayrılığı giderilmişti.

CDU lideri ve Başbakan Angela Merkel ile CSU lideri ve İçişleri Bakanı Horst Seehofer'in Berlin'de saatler süren görüşmesi uzlaşmayla sonuçlanmıştı.

Almanya-Avusturya sınırında sığınmacılar için yeni transit merkezler oluşturulmasını da kapsayan uzlaşma, muhalefet partilerinin ise tepkisine yol açmıştı. Koalisyonun diğer ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) anlaşmadan memnun değildi.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği, almanya
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