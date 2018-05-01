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Avrupa Birliği, ABD'den kalıcı vergi muafiyeti istedi

Avrupa Birliği, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik uygulamaya koyduğu ilave gümrük vergilerinden tam ve kalıcı olarak muaf tutulmak istedi.

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Avrupa Birliği, ABDden kalıcı vergi muafiyeti istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'nin AB ülkelerini ithal çelik ve alüminyuma uygulanan ilave gümrük vergilerinden 1 Haziran'a kadar muaf tutma kararı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD'nin kararının piyasalardaki belirsizliği artırdığına ve işletmelerin kararlarını etkilediğine dikkat çekilerek, "AB, milli güvenlik gerekçesiyle alınan bu tedbirlerden tam ve kalıcı biçimde muaf tutulmalıdır" denildi.

Çelik ve alüminyum sektörlerindeki fazla kapasite sorununun AB'den kaynaklanmadığına işaret edilen açıklamada, AB'nin ABD ve diğer ortaklarla bu konuya çözüm bulmak için tüm seviyelerde çalışmalar yaptığı bildirildi.

AB'nin ABD ile piyasalara erişim konularını görüşmeye istekli olduğu ancak bu pazarlığı "tehdit altında" yapmayacağı da kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Kanada ve Meksika'nın süren Kuzey Amerika Serbest Anlaşması (NAFTA) müzakereleri dolayısıyla bu gümrük tarifelerinden muaf tutulacağı belirtilmiş, AB'ye de bir süre muafiyet tanınmıştı.

AB, çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerinden muaf tutulmaması halinde ABD'nin birçok ürününe misilleme yapılacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: kalıcı vergi muafiyeti, çelik, alüminyum, abd, AB
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