Austin bombacısının öldüğü iddia edildi

Austin'in kuzeyindeki karayolunda meydana gelen patlamada bir şüpheli öldü.

Şüphelinin polisin kendisini takip ettiğini anlaması üzerine aracında bulunan bombayı patlattığı belirtildi.

Ölen kişinin, bu ay içerisinde dördü Austin'de, biri de San Antonio şehrinde bombalı paketle düzenlenen saldırıların faili olduğu ileri sürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri, patlamanın yaşandığı bölgede araştırmalarına devam ediyor.

Austin polis yetkililerin olayla ilgili basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Irkçı saldırı ihtimali üzerinde duruluyor

Son üç haftada Austin'de dört, San Antonio'da da bir bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırılarda iki kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi yaralanmıştı. Austin'deki saldırıların, Afrika kökenli ABD vatandaşlarının hedef alınması nedeniyle ırkçı saldırılar olabileceği üzerinde durulduğu belirtilmişti.

Yetkililer, Amerikan medyasında "seri bombacı" olarak nitelendirilen kişi veya kişileri ihbar edenlere 115 bin dolar para ödülü verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA