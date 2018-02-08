  • 08 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Atme kampında yaşayan 700 bin Suriyeli yaşam savaşı veriyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Atme kasabasındaki kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda yaşayan 700 bin Suriyeli, zor şartlarda yaşam savaşı veriyor.

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Atme kampında yaşayan 700 bin Suriyeli yaşam savaşı veriyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Atme kabasındaki kamp ve çevresinde yer alan çadırlarda, yaklaşık 700 bin Suriyeli zor şartlarda yaşam savaşı veriyor.

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının önceki gün düzenlediği roketli saldırı sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin yaralandığı kamptaki sağlıksız koşullara ölüm korkusu da eklenirken, sığınmacıların tedirginliği arttı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri tarafından güvenliği sağlanan kamptaki Suriyelilere, Türkiye'den de gıda yardımı yapılıyor. Reyhanlı'nın sınır mahallelerinden rahatlıkla görülebilen kamptaki gıda, ısınma ve temizlik sorunu, yaşamı zorlaştırıyor.

Kamptaki her yaştan binlerce Suriyeli, yıllardır elektriğe hasret yaşarken, durumu daha iyi olan aileler ise jeneratör kullanarak, günün belli saatlerinde enerjiden yararlanabiliyor.

Kaynak: DHA
 

Etiketler: Suriyeli, Reyhanlı, hatay, atme
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