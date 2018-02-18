  • 18 ŞUBAT 2018, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.749
    EURO 4.651
  • BIST 116510.97
    ALTIN 162.506
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Atme kampında çocuklar, hayatın yükünü taşıyor

Atme kampında çocuklar, hayatın yükünü taşıyor

Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Atme kampında yaşayan çocuklar, hayatın ağır yükünü küçük yaşlarda taşımaya başlıyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Atme kampında çocuklar, hayatın yükünü taşıyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle yaşadıkları illerden kaçarak gelen yaklaşık 500 bin kişiyi ağırlayan kamptaki çocuklar, zorlu yaşam koşulları nedeniyle çoğu zaman çocukluklarını unutuyor. Özellikle babalarını savaşta kaybeden çocukların daha da ağır olurken, oyun çağındaki çocuklar sorumluluk almak zorunda kalıyor. Aile ekonomisine katkı sunmak için taşımacılık gibi küçük işlerde de çalışan çocuklar, her şeye rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

Kimi zaman kampta süt taşıyan çocuklar, kimi zaman da gelen yardımları kamp girişlerinde karşılayıp evlerine yemek götürüyor. Yağmur ve soğuk havadan etkilenen çocuklar hayatın zorluklarını öğrenirken, diğer yandan da her fırsatta eğlenerek çocuk olduklarını hatırlıyor. Atme kampının çocukları, hayatta kalabilmek için büyüyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: suriye, idlib, etme kampı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER