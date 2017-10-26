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Atina'da öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da protestocu öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı.

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Atinada öğrenciler polisle çatıştı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da parlamento binasına girmeye çalışan protestocu öğrencilerle polis arasında çatışma çıktı.

Üniversitelerde faaliyet gösteren sol grupların çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler, ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının durdurulmasını protesto etti.

Şehir merkezinde toplanan öğrenciler, sloganlar atarak parlamento binasına girmek istedi.

Parlamentonun bahçe girişinde önlem alan çevik kuvvet polisine öğrencilerin sopalarla saldırması üzerine polis, göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Atina Emniyetinden edinilen bilgiye göre, olaylarda yaralanan olmazken, kimse gözaltına alınmadı.

Öğrenciler daha önce benzer bir gösteride Eğitim Bakanlığına girmek istemiş ve polisle çatışmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Yunanistan, atina, öğrenciler
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