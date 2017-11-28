Atina'da 9 DHKP-C üyesi hakim karşısına çıkacak

Yunan Polisi (ELAS) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Atina'da düzenlenen polis baskınlarında gözaltına alınan DHKP-C üyesi 8'i erkek biri kadın 9 kişinin hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, gözaltındaki şahıslardan biri hakkında 2013 yılında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sakız Adası açıklarında mühimmat dolu bir botun Türkiye'ye geçirilmeye çalışılmasına ilişkin yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

İncelemelerin devam ettiği vurgulanan açıklamada, bomba yapımında kullanılan malzeme ve patlayıcı maddenin yanı sıra bir de CZ marka tabancanın ele geçirildiği ifade edildi.

Yunan terörle mücadele ekipleri kentin Neos Kosmos ve Kallithea semtlerinde üç eve baskın düzenleyerek 9 kişiyi gözaltına almış, çok sayıda dokümanın yanı sıra bilgisayar, harici bellek ve bomba yapımında kullanılan malzemelere el koymuştu.

Kaynak: AA