Atina yakınlarında çıkan yangında 20 ev zarar gördü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Kalamos bölgesinde çıkan orman yangınında 20 ev zarar gördü.

Yangına müdahale eden bir itfaiyeci de yaralandı. Kalamos bölgesinde bulunan 20 ev yangından zarar gördü, 5 evin tamamen yandığı bildirildi.

Yangının hızla yayılması üzerine içinde çocukların da bulunduğu tatil kampları tahliye edildi. Evlerini terketmeyen bölge sakinleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Yunanistan'da etkili olan sıcak hava sebebiyle bir çok bölgede orman ve çalı yangın çıktığı bildirildi.



