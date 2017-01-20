'Ateşkes sonrası toplantı barış ihtimalini arttırır'

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler'den Doç. Dr. Burak Bilgehan Özpek, Astana görüşmelerinin Cenevre'deki görüşmelerden farklı olduğunu belirtti.

Halep'in artık muhaliflerin elinde olmadığını, iç savaşın bir nevi bittiğini ifade eden Özpek, "Astana'nın Cenevre'den en önemli farkı, sıcak çatışma ortamında kurulan bir müzakere masasından ziyade, ateşkes sonrasında kurulan bir müzakere masası olması. Bu şu demek; savaşan taraflar artık kazanacakları umuduyla değil, şu anda ellerindekileri genişletme veya kaybetmeme stratejisiyle Astana'da olacaklar. Dolayısıyla burada bir barış kurma ihtimali var. Savaşa son vermekten ziyade, barışı kurma masası olacak bu. Cenevre'den en önemli farkı bu olarak görüyorum." dedi.

"ABD'nin Astana sürecine dahil edilmesi çok önemli"

Rusya'nın ABD'yi Astana görüşmelerine davet etmesi konusuna da değinen Özpek, Amerika'sız bir Astana'nın başarılı olabileceğini düşünmediğini ifade etti.

Özpek, ABD'nin Astana sürecine dahil edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri dile getirdi:

"Amerika'nın istikrarı sağlamak gibi bir misyonu olmadı Obama döneminde. Yani istikrarı sağlamayı başaramadı fakat istikrarsızlık üretme konusunda çok muktedir bir aktör olabileceğini düşünüyorum. Kendi ajandasını izlemeye başladığı zaman var olan planların askıya alınabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla ABD'nin Astana sürecine dahil edilmesi çok gerekli bir adım."

Astana görüşmelerinde İran'ın ne kadar samimi olduğu konusu önem kazanacağının altını çizen Keskin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer İran ikna edilirse ve samimi olursa Astana görüşmeleri eski görüşmelerden farklı olarak iyi sonuçlar verebilir. Burada önemli olan İran'ın samimiyeti ve bölgemizdeki Sünni Arap ülkelerinin sürece etkin bir şekilde dahil edilmesi. Suudi Arabistan, Katar ve diğer ülkeleri sürecin dışında tutarak sürdürülebilir bir barış sağlamak mümkün değildir. Astana görüşmelerinin genişletilmesi lazım. Türkiye'nin Astana'da olması önemli çünkü Türkiye Arap dünyasını ikna edebilir."