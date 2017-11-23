  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıyı planlayan terörist öldürüldü

Gürcistan'da düzenlenen operasyonda öldürülen teröristlerden birinin, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısının planlayıcılarından olduğu ileri sürüldü.

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Atatürk Havalimanındaki saldırıyı planlayan terörist öldürüldü

Gürcistan’ın başkenti Tiflis’in İsani bölgesinde terör örgütü mensuplarının bulunduğu binaya operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerini fark eden teröristler silahla karşılık verdi.

Polis özel harekât ekipleriyle silahlı grup arasındaki çatışmada zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Sivillerin çıkartıldığı bölgeye zırhlı araçlar ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

22 saat süren operasyonda 3 terörist öldürüldü, 1 kişi sağ olarak ele geçirildi.

Öldürülen 3 teröristin Çeçen uyruklu olduğu belirtilerek içlerinden birinin Atatürk Havalimanı terör saldırısını planlayıcılarından Ahmet Recepoviç Çatayev olduğu iddia edildi.

29 Haziran 2016’da, İstanbul Atatürk Havalimanı’na düzenlenen terör saldırısında 42 kişi ölmüş, 238 kişi yaralanmıştı.

TRT Haber

Etiketler: tiflis, terörist, güvenlik güçleri, Gürcitan'da terör operasyonu, Ahmet Recepoviç Çatayev
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