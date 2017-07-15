Asya Kalkınma Bankası'ndan felaket senaryosu gibi rapor

Asya Kalkınma Bankası (ADB), Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen tedbirlerin alınmaması halinde küresel iklim değişikliğinin Asya kıtasında yaratabileceği yıkıcı etkilere karşı uyardı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ADB, Almanya merkezli Potsdam İklim Etki Araştırma Enstitüsü ile hazırladığı raporda, iklim değişikliğinin önlenmesi için öngörülen karbon emisyon önlemlerinin alınmaması halinde, yüzyıl sonuna kadar yaklaşık 4 derece artması beklenen küresel ortalama sıcaklığın, Asya ülkelerinde büyük çevre, sağlık ve gıda problemlerine yol açacağını belirtti.

Raporda, iklim değişikliğinin ekosistemler üzerinde yaratacağı derin etkilerin Asya ülkelerinde nüfusun geçimini ve ekonomik büyümeyi tehlikeye atacağına hatta bazı ülkelerin varlığını dahi tehlikeye sokabileceğine dikkati çekildi.

Küresel iklim değişikliği konusunda önlemler alınmazsa yüzyıl sonuna kadar 4 santigrat derece artması öngörülen ortalama sıcaklığın, Asya kara kütlesinde ortalama 6 santigrat dereceye kadar yükseleceği aktarılan raporda, Afganistan, Çin'in kuzey batısı, Pakistan ve Tacikistan'daki dağlık bölgelerde ise 8 santigrat dereceye kadar çıkacağı kaydedildi.

Bu durumun yükseklerdeki su kaynaklarının azalmasına ve kıtanın dev plato ve ovalarını besleyen akarsuların zayıflamasına yol açacağı vurgulanan raporda, ayrıca iklim değişikliğiyle sıcak ve kuru hava dalgalarının artacağı, yağış rejimlerinin değişeceği ve Pasifik'te deniz seviyesinin yükseleceği ifade edildi.

İklim değişikliğinin, Güney Doğu Asya ülkelerine temel gıda olan pirinç üretimini yarı yarıya azaltabileceği belirtilen raporda, yaşanabilecek kıtlığın bölgede 7 milyon çocuğun daha yetersiz beslenmesine yol açabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, değişen yağış rejiminin muson yağışlarından kaynaklanan sellerin sıklığını ve yoğunluğunu artırabileceği vurgulandı.

Pasifik kıyılarında deniz seviyesi 1,4 metre kadar yükselebilir

Bu arada, raporda, Pasifik kıyılarında deniz seviyesinin 1,4 metre kadar yükselebileceği, bunun Endonezya'da 5,9 milyon insanın geçimini olumsuz etkileyeceği ifade edildi. Buna göre raporda, Japonya'nın merkezindeki Nagoya, Çin'in güney doğusundaki Guangzhou, Hindistan'ın batısındaki Mumbai, Vietnam'ın güneyindeki Ho Şi Min ve Tayland'ın merkezindeki Bangkok kentlerinde ciddi ekonomik kayıpların yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Raporda ayrıca Tuvalu, Vanuatu, Kiribati ve Maldiv Adaları ile Fiji'nin bazı kesimlerinin tamamen yok olabileceğine işaret edildi.

"Asya ve Pasifik ülkeleri, daha derin bir yoksulluk sarmalına sürüklenebilir"

ADB'nin Bilgi Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma Başkan Yardımcısı Bambang Susantono, Filipinler'in başkenti Manila'da raporla ilgili düzenlediği basın toplantısında, iklim değişikliğinin Asya kıtasında yaşayan milyarlarca insanın kalkınma olanaklarına ket vuracağını söyledi.

Susantono, "Dünyadaki yoksul nüfusun üçte ikisine ev sahipliği yapan ve coğrafya itibarıyla iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine açık olan Asya ve Pasifik ülkeleri, önleme ve uyum çabaları hızlı ve güçlü şekilde uygulanmazsa, daha derin bir yoksulluk ve felaket sarmalına sürüklenebilir." ifadelerini kullandı.

Paris İklim Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını yüzyıl sonuna kadar sanayi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derece fazla tutmayı, ideal olarak ise 1,5 derecede sınırlamayı amaçlıyor. Anlaşma, her ülkenin sera etkisi yaratan gazların salımını azaltma konusunda kendi hedeflerini belirlemesini ve kendi yaklaşımını geliştirmesini öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran'da, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekme kararı aldığını açıklamıştı.