Astana'daki Suriye toplantısının sonuç bildirisi açıklanacak

Suriye konulu 9. Astana Toplantısı, 14 Mayıs'ta tarafların ikili görüşmeleriyle başladı.

Suriyeli muhalefet heyeti, sabah erken saatlerde Astana'ya vardı.

Gündem esirler ve İdlib

Eski Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Ahmet Tuma başkanlığındaki heyette ülke genelini temsil eden 24 kişi yer alıyor.

Muhalefet kaynakları, toplantıdaki gündemlerinin esirler ve alıkonuldukları için akıbeti bilinmeyenlerle ilgili dosyanın çalışılması ve İdlib'de Türk askerinin ateşkes gözlem noktalarını tamamlayarak yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi güvence altına alması olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyeti, sabah saatlerinde muhalefet heyetiyle görüşmeye girdi.

Ana toplantı öğle saatlerinde yapılacak

Görüşmenin ardından Rusya, İran ve Türkiye arasında üçlü garantörler toplantısı yapılacak.

Tüm tarafların bir arada olacağı ve sonuç bildirisinin okunacağı ana toplantının öğle saatlerinde düzenlenmesi bekleniyor.

Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

ABD temsilci göndermedi

Toplantının dünkü ilk gününde Gerginliği Azaltma Bölgeleri'ndeki son durum, alıkonulanların serbest bırakılması ve anayasa komitesi oluşturma çalışmaları ele alınmıştı.

Görüşmelerde Birleşmiş Milletler, Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura başkanlığındaki heyetle gözlemci olarak yer alıyor.

Ürdün'ün temsilcisinin de katıldığı toplantıda, ABD heyeti ise ilk kez temsil edilmiyor.

Rus heyeti başkanı Lavrentyev dünkü açıklamasında ABD'nin temsilci göndermemesine "ABD, Suriye krizinin barışçıl yollarla çözülmesi için uluslararası çabamızı desteklemekten vazgeçti" diyerek tepki göstermişti.

Bu arada Astana toplantısının başladığı saatlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İdlib'de 11'inci gözlem noktasını kurduğu öğrenilmişti. Astana anlaşmalarına göre, TSK'nın İdlib'de toplam 12 gözlem noktası kurması planlanıyor.

Kaynak: AA