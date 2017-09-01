  • 01 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 27º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.426
    EURO 4.067
  • BIST 110010.49
    ALTIN 145.595
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Astana'daki Suriye toplantısı'nın 6'ncısı 14-15 Eylül'de

Astana'daki Suriye toplantısı'nın 6'ncısı 14-15 Eylül'de

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent Astana’daki 6'ncısı düzenlenecek Suriye konulu toplantının, 14-15 Eylül tarihlerinde yapılacağını bildirdi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Astanadaki Suriye toplantısının 6ncısı 14-15 Eylülde

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Astana’daki 6'ncısı düzenlenecek Suriye konulu toplantıda çatışmasızlık bölgelerindeki güvenlik güçlerinin faaliyetlerini düzenleyen belgelerin ele alınacağını ve İdlib’teki kontrol güçlerinin oluştulması üzerindeki çalışmaların devam edeceğini ifade edildi.

Katılımcıların İdlib, Humus ve Doğu Guta bölgelerindeki çatışmasızlık bölgelerinin sınırlarını onaylayacağının ifade edildiği açıklamada, koordinasyon merkezi, tutukluların ve esirlerin serbest bırakılmasıyla ilgili ortak çalışma grubu, cenazelerin teslim edilmesi ve kayıp kişilerin aranmasıyla ilgili hüküm taslağının da onaylanacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye, İran ve Rusya'dan oluşan garantör ülkelerin 13 Eylül'de de teknik görüşmeleri yapacağı duyuruldu. 

Etiketler: Kazakistan, Astana, Suriye toplantısı, çatışmasızlık bölgeleri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER