Astana'daki Suriye görüşmeleri sona erdi

Görüşmede, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Garantör ülkeler, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı aldı.
Kaynak: AA
Astana'daki Suriye görüşmelerinde, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı.
Görüşmede, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Garantör ülkeler, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı aldı.
Kaynak: AA