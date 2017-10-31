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Buradasınız : » » Astana'daki Suriye görüşmeleri sona erdi

Astana'daki Suriye görüşmeleri sona erdi

Astana'daki Suriye görüşmelerinde, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı.

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Astanadaki Suriye görüşmeleri sona erdi

Görüşmede, esir ve tutuklu değişimi ile abluka altındaki bölgelere kesintisiz insani yardım girişi konusunda uzlaşma sağlanamadı. Garantör ülkeler, bu konular üzerinde çalışmayı sürdürme kararı aldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Astana, Suriye görüşmeleri
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