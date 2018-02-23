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Buradasınız : » » "Astana'da varılan anlaşmalar kağıt üzerinde kalmamalı"

"Astana'da varılan anlaşmalar kağıt üzerinde kalmamalı"

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Suriye krizinin çözülmesiyle ilgili Astana'da varılan anlaşmaların kağıt üzerinde kalmaması ve uygulanması gerektiğini belirtti.

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&quot;Astanada varılan anlaşmalar kağıt üzerinde kalmamalı&quot;

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kazakistan heyetinin, Rusya’nın teklifi üzerine yapılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına katıldığı belirtildi.

Kazakistan heyetinin toplantıda, Suriye’deki insani yardım konusuyla ilgili konuşma yaptığına işaret edilen açıklamada, “Astana’da varılan anlaşmaların hiçbiri kağıt üzerinde kalmamalı ve kesinlikle uygulanmalı.” ifadesi kullanıldı.

Kazakistan heyetinin, Doğu Guta’daki çatışmalara son verilmesi ve gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes rejiminin güçlendirilmesini destekleme çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Suriye’deki askeri operasyonların sona ermesiyle ilgili BMGK kararının kabul edilmesi ve fikir birliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, Kazakistan, Dışişleri, Astana
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