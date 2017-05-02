Astana'da Suriye konulu teknik görüşmeler gerçekleştirildi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yarın başlayacak Suriye konulu 4'üncü toplantı öncesi garantör ülkelerden uzmanlar arasında teknik görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye heyeti, Rusya ve İran heyetleriyle ayrı ayrı ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Başer Caferi'nin başkanlığındaki Suriye rejimi heyeti de İran heyetiyle bir araya geldi.

Ayrıca Rusya ile Birleşmiş Milletler heyetleri arasında da görüşme yapıldı.

Heyetler arası ikili görüşmelerde, ateşkesin güçlendirilmesi ve güven artırıcı önlemlerin alınması konuları ele alınırken, Suriye askeri muhalefeti teknik görüşmelere katılmadı.

Yarın başlayacak Suriye konulu görüşmelerin 4'üncü turu çerçevesinde öncelikle ikili görüşmelerin yapılması, 4 Mayıs öğleden sonraki ana toplantının ardından da basın toplantısı düzenlenmesi bekleniyor.

Görüşmelerde Türk heyetini Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek. Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık yapacak.

Suriye askeri muhalefetine Muhammed Alluş başkanlık yapacağı görüşmelerde, Suriye rejimi heyetini ise Beşar Caferi yönetecek.

Ayrıca görüşmelere, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ürdün Dışişleri Bakanının siyasi konulardan sorumlu danışmanı Nawaf Wasfi Tel ve ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Steward Johnson'ın da katılması bekleniyor. AA