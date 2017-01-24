Astana'da ikinci gün görüşmeleri başladı

Astana'da, Suriye Askeri Muhalefeti Heyeti, Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve Amerikan heyetlerinin katıldığı toplantının ilk gün görüşmeleri tamamlandı. İlk oturum, muhalifler ve diğer tarafların yüz yüze katılımıyla gerçekleşti. Verilen aranın ardından, taraflar arasındaki görüşmeler dolaylı şekilde devam etti.

Ortak heyetler buluştu

İlk olarak muhalefet heyeti, Türkiye, Rusya ve Birleşmiş Milletler'in oluşturduğu ortak heyetle bir araya geldi. Muhalifler; rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların ateşkes ihlallerinin durdurulması, abluka altındaki bölgelere insani yardım ulaştırılması, İran askerleri ve Tahran'ın desteklediği silahlı grupların ülkeyi terk etmesi ile kadın siyasi mahkumların serbest bırakılması yönündeki taleplerini yazılı olarak iletti.

Rusya ve Birleşmiş Milletler yetkilileri, muhaliflerin beklentilerini rejim heyetine iletti. Rejim heyeti de taleplerini yine Rusya ve Birleşmiş Milletler aracılığıyla muhaliflere sundu. Taraflar daha sonra kendi değerlendirmelerini yapmak üzere salonlardan ayrıldı.

Esed rejiminin ateşkese yönelik tutumu

Rejimin Birleşmiş Milletler Temsilcisi Beşar el-Caferi, toplantının başında kullandığı bazı ifadelerle Esed yönetiminin ateşkese ilişkin ilk tutumunu ortaya koydu. Caferi, beklentilerinin çatışmaların belli bir süre için durması, bu süre içinde de ateşkese imza atan grupların terör örgütlerinden ayırt edilmesi olduğunu kaydetti. Muhalefetin sözcüsü Yahya el-Aridi, ilk günün sonunda yaptığı açıklamada, muhalefetin Türkiye-Rusya-Birleşmiş Milletler ortak heyetiyle görüşmesinin verimli geçtiğini ifade etti. Rejimin terör örgütü tanımlaması oldukça geniş olduğu için, muhalifler, ateşkesin uygulanmasının çok daha açık ve izlenebilir bir mekanizmaya kavuşturulmasını istiyor.

Bu arada, toplantının başladığı saatlerde, Esed rejim güçleri ve destekçilerinin, Şam, Dera, Hama, Halep ve Lazkiye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelere kara ve hava saldırıları sürdü.

Toplantının önemi

Astana toplantısı, Suriye'de 6 yıllık iç savaşta askeri muhalefet, rejim, İran ve Rusya'nın ilk kez uluslararası bir toplantıda bir araya gelmesi açısından önem taşıyor. Daha önceki uluslararası görüşmelere siyasi muhalefet katılırken Astana'daki görüşmelere, Suriye askeri muhalefeti de geniş bir katılım sergiliyor.

İkinci gün örüşmeleri

Astana'da Suriye askeri muhalefeti, Esed rejimi, Türkiye, Rusya, İran ve ABD heyetlerinin katıldı toplantının ikinci gün çalışmaları Türkiye saati ile 07.30 sularında başladı.