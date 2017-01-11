Astana toplantısı hazırlıkları devam ediyor

Rejim güçlerinin zaman zaman çiğnedikleri ateşkes sürecinin azalması toplantının hız kazanmasına sebep oldu.

Rus heyetle görüşüldü

23 Ocak'ta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak toplantı için, Rusya'dan gelen teknik heyet dün Ankara'da temaslarda bulunarak Moskova'ya döndü.

Rus yetkililerle görüşmelerde, Astana toplantısının en verimli şekilde geçebilmesi için Türkiye'nin muhaliflerle çalışmalara devam ettiği ancak rejim güçlerinin ateşkes ihlallerinin süreci zorlaştırdığı mesajı verildi.

İhlalde İran destekli gruplar ön plana çıkıyor

Türk yetkililer, özellikle İran destekli grupların ateşkes ihallerinin muhaliflerin tepkisini artırdığına dikkati çekti.

Muhalifler Ankara'da müzakerelere hazırlanıyor

Kaynaklardan edinilen bilgilere göre Suriyeli siyasi ve askeri muhalefetin temsilcileri Ankara'da Türk yetkililerle Astana müzakerelerine hazırlıkları görüşüyor.

Görüşmelerde, muhalifler, Astana toplantısında masaya koymak istedikleri talep ve beklentileri formüle ediyor.

Müzakerelerin doğrudan olup olmayacağı belirsiz

Astana'daki toplantıda rejim temsilcileri ile muhaliflerin müzakereleri doğrudan yapıp yapmayacakları ise henüz belirsiz. Müzakerelerin dolaylı gerçekleşmesi halinde arabuluculuğu Birleşmiş Milletler yetkilileri yerine Türkiye ve Rusya'nın yapması da gündemde.

Teknik müzakerelere ABD ve İran'ın da katılması beklenirken, Türkiye katılımcı ülke sayısının yüksek tutulmasının süreci sulandıracağı görüşünde.