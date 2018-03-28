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Assange'ın internet erişimi kesildi

Ekvador hükümeti, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın internet erişiminin kesildiğini duyurdu.

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Assangeın internet erişimi kesildi

Ekvador hükümeti sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın internet erişimini kesti.

Assange ve Ekvador hükümeti arasındaki anlaşmaya göre, Assange'ın Ekvador'un diğer ülkelerle ilişkilerini etkileyecek herhangi bir paylaşımda bulunması yasak.

Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı

İngiliz mahkemesi, Assange'ın, 2010 yılında iki kadına tecavüz suçlaması dolayısıyla İsveç'e iadesine karar vermişti.

Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iade edilmesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA 

Etiketler: İngiltere, Ekvador, Assange
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