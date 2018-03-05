ASKON Genel Başkanı Cesur: Kudüslü Müslümanlara çok acil 10 bin konut gerekiyor

Kudüs'e giden Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyelerinden oluşan 25 kişilik ekip, Kudüs Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya geldi.

Görüşmede, Filistin ve Kudüs'te sanayi ve ticaret alanlarını geliştirebilmenin yolları ele alındı.

Aldıkları bilgilerden fazlasıyla etkilendiklerini ifade eden ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, "İsrail'in Kudüs'ü surlarla, duvarlarla çevirmesi ve Filistinlileri duvarların dışına atma politikası bizleri oldukça üzdü" dedi.

"Acil 10 bin konuta ihtiyaç var"

Cesur, İsrail'in söz konusu hedefine karşı Filistinlileri Kudüs'te tutmak için neler yapabilecekleriyle ilgili Filistinli iş adamlarıyla görüştüklerini anlattı.

"Acil 10 bin konuta ihtiyaç var. Yeni evlenen Filistinli çocuklarımız adetleri gereği yeni eve geçme ihtiyacı duyuyor. Bunun için bu yeni konutların yapılması gerekir. Burada hem konut sıkıntısı var hem de kiralar çok yüksek. Dolayısıyla bir an önce yeni arsalar teşkil edip, minimum 10 bin ev inşa ederek, Filistinli kardeşlerimizin burada kalmasını sağlamalıyız."

Kudüs'e sahip çıkmak için en önemli hedefler arasında Filistinlilerin Kudüs'te kalmalarını sağlamak olduğunu hatırlatan Cesur, "Biz de bu konuda çalışmalar yapacağız. Filistinli iş adamlarını İstanbul'a davet ettik. Orada bu istişareleri daha da ilerleteceğiz ve inşallah bir çözüm noktasına getireceğiz" dedi.

"Filistinli kardeşlerimiz bu arsaları almakta zorlanıyor"

Cesur, Yahudilerle Filistinliler arasındaki aylık gelir uçurumuna dikkat çekerek, "Aşırı bir dengesizlik söz konusu. Bir de imarda haksızlıklar var. Arsalar çok pahalı, Filistinli kardeşlerimiz bu arsaları almakta zorlanıyor. İmarda da eşitlik yok" ifadelerini kullandı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi'nin Filistinlilerin kendi arazilerine konut inşa etmesine zorluk çıkardığını veya konut inşa alanını azalttığına vurgu yapan Cesur, İsrail'in asıl hedefinin Filistinlileri aşamalı bir şekilde Kudüs'ten çıkarmak olduğunu belirtti.

Kaynak: AA