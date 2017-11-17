Askeri müdahalenin ardından Zimbabve'de son durum

Zimbabve ordusu (ZDF), Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin görevi bırakması yönündeki görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Ordunun dün akşam Mugabe ile yapılan görüşmenin ardından devlet gazetesi "The Herald"ta yayımlanan açıklamasında Mugabe'nin çevresindeki suçluların ayıklanmasında önemli ilerlemeler kaydedildiği ve şimdiye kadar çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ordunun Mugabe'nin görevden ayrılması için görüşmeleri sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada ülkede görev yapan askeri ateşelere gelişmeler hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Ev hapsinde tutulduğu bildirilen Mugabe, dün Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga ile görüşmüştü. Güney Afrikalı heyetin de katıldığı görüşmenin ardından Mugabe'nin Chiwenga ve heyet üyeleriyle fotoğrafları servis edilmişti.

Askeri müdahale süreci

Aslında her şey 8 Kasım’da Başkan Yardımcısı Emmerson Mnangagwa’nın “sadakatsizlik” nedeniyle görevden alınmasıyla başladı. Mnangagwa 1980’den bu yana Mugabe’nin kabinesinde yer almış ve 2014 yılında Başkan yardımcısı olarak atanmıştı.

Geçen hafta görevden alınan Mnangagwa, başkanlık koltuğu için Firts Lady ile rekabet içindeydi.

Bağımsızlık savaşı gazisi olan Mnangagwa’nın uzaklaştırılmasının ardından, onu destekleyenler de tasfiye edilmeye başlandı.

Bu tasfiyelerin neden olduğu rahatsızlık ülkede gerilimi tırmandırdı.

13 Kasım Pazartesi günü Genelkurmay Başkanı Constantino Chiwenga, tasfiyeye son verilmesi için "adım atmaya" hazır olduğunu söylemişti.

Bunun üzerine iktidar partisinden Genelkurmay başkanını hedef alan sert bir açıklama gelmişti. Constantino Chiwenga "vatana ihanetle" suçlandı ve askeri baskıya boyun eğilmeyeceği duyurmuştu.

Ordunun tepkisi gecikmedi. Geçtiğimiz salı günü başkente giden yollarda tanklar ve askerler boy gösterdi. Askeri hareketlilik sonrası 'darbe' iddiaları ilk önce ordu tarafından yalanlandı. Ardından ordu yetkilileri Devlet Başkanı Robert Mugabe ve eşinin gözaltında olduğunu duyurdu.