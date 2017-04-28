'Aşk kilitleri' sığınmacılar için açık artırmayla satılacak

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü konumdaki köprülere asılan ve çökme tehlikesi nedeniyle 2015'te kaldırılan "aşk kilitleri"nin, 13 Mayıs'ta açık artırmayla satışa çıkarılacağı ve bundan sağlanacak gelirin sığınmacılara destek için çalışan derneklere bağışlanacağı bildirildi.

Paris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başta Pont des Amour olmak üzere çok sayıda köprüye asılan ve 2015 yılında köprülerin çökme tehlikesi nedeniyle kaldırılarak bir depoda saklanan onlarca ton ağırlığındaki kilitler, satışa çıkarılacak.

Açık artırmayla yapılacak satıştan elde edilecek gelirin, Paris'te sığınmacıların masraflarının karşılanması amacıyla değerlendirilerek bunun için çalışan üç derneğe bağışlanacağı belirtildi.

Paris Belediye Başkan Yardımcısı Bruno Julliard, "Kilitlerin sığınmacılar yararına satışının, Paris'e gelerek aşklarını ilan eden sevgililere karşı bir saygı ifadesi olacağını" belirtti.

Julliard, kilitlerin 10 Mayıs'tan itibaren kilitlerin sergiye çıkarılacağını ve 13 Mayıs'ta açık artırmanın başlayacağını söyledi.

Seine Nehri üzerindeki çok sayıda köprüye asılan kilitler, çökme tehlikesi nedeniyle kaldırılarak yerlerine cam plakalar yerleştirilmişti. Kilit asmak için en çok tercih edilen Sanatlar Köprüsü'nden (Pont des Arts) 45 ton, Archeveche Köprüsü'nden de 20 ton ağırlığında metal kilit kaldırılmıştı.

Dünyanın en çok turist çeken şehri Paris'e gelen çiftler, aşklarının sembolü kilitleri köprülere asıp anahtarını Seine Nehri'ne atıyordu.