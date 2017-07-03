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Aşırı yağışlar ve sel Çin'i vurdu

Çin'in güneyinde bulunan Guangşi Cuang Özerk Bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar ve sel baskınlarında 8 kişinin öldüğü, 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

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Aşırı yağışlar ve sel Çini vurdu

Çin'in güneyinde bulunan Guangşi Cuang Özerk Bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar ve sel baskınlarında 8 kişinin öldüğü, 9 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Eyaletin Çüencou vilayetindeki yerel yetkililer, bölgede 8 kişinin öldüğü ve 34 kişinin yaralandığını duyurdu. Kayıp olan 9 kişi için ise arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, 600 evin yıkıldığı ve 17 bin hektar ekili arazinin zarar gördüğü ifade edildi.

Doğrudan ekonomik kaybın bir milyar 460 milyon yüen (yaklaşık 758 milyon TL) olduğunu vurgulayan yetkililer, sel baskınlarından etkilenen 38 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini aktardı.

Ülkedeki afet kontrol makamları, ülkenin güney bölgelerinde geçen haftadan bu yana etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 60 nehirde su seviyesinin uyarı düzeyine çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Guangşi ve Hunan eyaletlerinde yağmur seviyesinin ortalama 110 milimetreye ulaştığını kaydetti.

Hunan eyaletinde hafta sonu meydana gelen sel baskınları nedeniyle 260 bin kişinin acil tahliye edildiği açıklanmıştı.

Etiketler: çin, çin sel
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