Asılsız terör uyarısı yayan kişiye soruşturma

Almanya'da Breitscheidplatz Meydanı’ndaki Noel pazarına geçen hafta yapılan terör saldırısından birkaç gün sonra WhatsApp uygulamasıyla bir terör hücresinin Berlin’deki bir alışveriş merkezine saldırı planladığı yönünde asılsız mesaj yayan kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Berlin polisince Facebook sayfasından yapılan açıklamada, geçen günü cuma günü hızla yayılan söz konusu mesajla 19 Aralık’ta Breitscheidplatz Meydanı'nda meydana gelen olaydan zaten güveni sarsılan insanların tedirginliğini artırdığı belirtildi.

Bu mesajı yazan kişinin ortaya çıkarıldığı ve polisin kendisini evinde ziyaret ettiği ifade edilen açıklamada, şüphelinin olayı uydurduğunu itiraf ettiği kaydedildi.

Para ve 3 yıla kadar hapis cezası

Açıklamada, şüpheli kişi hakkında "suç işleneceği tehdidinde bulunarak kamu huzurunu bozmak" suçlamasıyla soruşturma yapılacağı bildirildi.

Alman basınında yer alan haberlerde zanlının para cezası veya 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğine işaret edildi.

Berlin'de 19 Aralık Pazartesi akşamı bir tırın Breitscheidplatz Meydanı'ndaki Noel pazarına girmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 48 kişi yaralanmıştı. AA