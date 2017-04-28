ASEAN ülkelerinden Kuzey Kore'ye uyarı!

Güney Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkeleri, Kuzey Kore'yi, nükleer girişimleri konusunda uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uymaya davet etti.

ASEAN ülkeleri dışişleri bakanlarının, Manila'da yapılacak yıllık liderler zirvesi öncesi yayınladıkları açıklamada, "ASEAN, uluslararası barış ve güvenliğin sağlanabilmesi için Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ni, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına uymaya çağırıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Kore Yarımadası'ndaki istikrarsızlığın "bölgeyi ve çevresini ciddi biçimde etkilediği" ifade edildi, Kuzey Kore'ye ve bölgede diğer taraflara "gerilimi artıracak hareketlerden kaçınma" uyarısında bulunuldu.

ASEAN ülkeleri, 10 üyeli birliğin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasını desteklediğini vurgularken, taraflar arasında diyaloğun sürdürülmesi ve barış için gerekli koşulların sağlanması çağrısı yaptı.

ABD yönetimi son dönemde Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma yönünde bir strateji izliyordu.

Kuzey Kore ABD'nin baskılarına karşı son dönemde bölge ülkelerinden destek arayışına girmişti.

Pyongyang yönetiminin, Filipinler'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveden önce Tayland büyükelçisini Manila'ya göndererek, zirvede Kuzey Kore üzerinde "baskı oluşturulmamasını" istediği iddia edilmişti.