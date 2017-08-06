  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » ASEAN ortak bildirisi görüş ayrılıkları nedeniyle ertelendi

ASEAN ortak bildirisi görüş ayrılıkları nedeniyle ertelendi

Dışişleri bakanları toplantısında Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi konularında yaşanan görüş ayrılıkları, ana gündem maddelerine dair sonuç bildirisinin yayımlanmasını geciktirdi.

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ASEAN ortak bildirisi görüş ayrılıkları nedeniyle ertelendi

Filipinler'in başkenti Manila'da devam eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'nde üye ülke dışişleri bakanlarının dün yaptıkları toplantının ardından yayınlanması beklenen ortak bildiri, Kuzey Kore ve Güney Çin Denizi konularında yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle ertelendi.

Filipinler Hükümet Sözcüsü Robespierre Bolivar, dün toplantının ardından yayımlanacağını belirttiği dışişleri bakanları ortak bildirisinin, salı günü zirvenin diğer sonuç bildirileriyle açıklanacağını duyurdu.

Toplantıya katılan diplomatlardan edinilen bilgiye göre, Kamboçya, ASEAN dışişleri bakanlarının Kuzey Kore'nin geçen ayki kıtalar arası balistik füze denemesine ilişkin kaygılarını ayrı bir açıklamayla dile getirmesine tepki gösterirken, ana gündem maddelerine dair yayınlanacak ortak bildiride Kuzey Kore konusundaki görüşlerinin daha net yansıtılmasını talep etti.

Kore Yarımadası'ndaki artan gerilimlerin yanı sıra Güney Çin Denizi'deki egemenlik ihtilaflarının ve Filipinler'in Marawi kentinde yaşanan çatışmaların ana gündem maddeleri olduğu toplantıda, Güney Çin Denizi'ndeki güvenlik kaygılarına bildiride hangi ifadelerle değinileceği konusunda da uzlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Vietnam'ın, bildiride, Pekin'in Güney Çin Denizi'ndeki takımadalarda yürüttüğü inşaat ve askeri altyapı faaliyetlerinin bölgesel güvenliği tehdit ettiğinin açıkça dile getirmesini istediği bildirildi.

Diplomatlar her iki konudaki görüş ayrılıklarında da Çin'in etkisinin hissedildiği yorumunda bulundu.

ASEAN'ın asli üyesi olmamakla birlikte birlik ülkeleriyle derin ekonomik ve ticari bağları bulunan Pekin'in, Kamboçya gibi müttefikleri aracılığıyla birlik siyasetine ağırlığını koymaya çalıştığı değerlendirmesi yapılıyor.

Etiketler: asean, çin, Güneydoğu Asya
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