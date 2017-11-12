ASEAN Liderler Zirvesi başladı

Filipinler’in başkenti Manila'da gerçekleştirilen 31'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Liderler Zirvesi, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı açılış yemeği ile başladı.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin ev sahipliğinde, Manila Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış yemeğine, ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra 21 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katıldı.

ASEAN 2018 Dönem Başkanı Duterte, açılışta yaptığı konuşmada, dünya liderlerini Manila'da ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.

ASEAN'ın 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutladıkları belirten ve Birliğin dünya ülkeleri ile ilişkilerine kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Rodrigo Duterte, "ASEAN vatandaşları olarak, tarih, değerler ve özlemlerle birleştirilmiş bir ASEAN topluluğu kurmak konusunda kararlıyız. Eşsizliği ve çeşitliliği kucaklayan, ekonomik entegrasyonu güçlendiren ve ortak bir kimlik inşa ederek, ASEAN toplumlarının gelişmelerine, uyum sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ASEAN 31'inci Liderler Zirvesi'nde toplantılar yarın başlayacak.

Zirve, 14 Kasım Salı gününe kadar sürecek.

Kaynak: AA